«Россети Северный Кавказ» установят порядка 1,4 тысячи птицезащитных устройств на ЛЭП в регионах СКФО
«Россети Северный Кавказ» начали традиционные мероприятия по установке птицезащитных устройств на линиях электропередачи (ЛЭП). Конструкции, защищающие пернатых, будут смонтированы на объектах энергокомпании во всех регионах СКФО. В общей сложности в 2021 году будет установлено 1393 устройства на сумму более 3 млн рублей — это на 30% больше затрат, запланированных компанией на данный вид работ в прошлом году.
Больше всего защитных конструкций — 758 — компания установит в Чеченской Республике в зоне деятельности управляемого АО «Чеченэнерго». В Кабардино-Балкарии специалисты энергокомпании смонтируют 300 устройств, в Карачаево-Черкесии — 200, на Ставрополье — 45, в Северной Осетии — 40, в Дагестане — 33, в Ингушетии −17.
Количество птицезащитных устройств определено исходя из актуальности и географии региона, а также с учетом уже установленных в предыдущие годы аналогичных механизмов.
Установка птицезащитных устройств компанией «Россети Северный Кавказ» проводится ежегодно в рамках ремонтной программы. Помимо сохранения жизни пернатых, эти мероприятия имеют высокую важность для надежности энергоснабжения потребителей, поскольку соприкосновение птиц с ЛЭП может спровоцировать технологические нарушения на энергообъекте.
Отметим, все птицезащитные устройства устанавливаются на опорах ЛЭП. Защитных конструкций для установки в пролетах линий электропередачи технически не существует.
Энергетики для принятия мер также всегда готовы оперативно реагировать на любые обращения либо предупреждения от природоохранных органов о возможных рисках гибели птиц при соприкосновении с ЛЭП.