«Россети Северный Кавказ» установят порядка 1,4 тысячи птицезащитных устройств на ЛЭП в регионах СКФО

Больше всего защитных конструкций — 758 — компания установит в Чеченской Республике в зоне деятельности управляемого АО «Чеченэнерго». В Кабардино-Балкарии специалисты энергокомпании смонтируют 300 устройств, в Карачаево-Черкесии — 200, на Ставрополье — 45, в Северной Осетии — 40, в Дагестане — 33, в Ингушетии −17.

Количество птицезащитных устройств определено исходя из актуальности и географии региона, а также с учетом уже установленных в предыдущие годы аналогичных механизмов.

Установка птицезащитных устройств компанией «Россети Северный Кавказ» проводится ежегодно в рамках ремонтной программы. Помимо сохранения жизни пернатых, эти мероприятия имеют высокую важность для надежности энергоснабжения потребителей, поскольку соприкосновение птиц с ЛЭП может спровоцировать технологические нарушения на энергообъекте.

Отметим, все птицезащитные устройства устанавливаются на опорах ЛЭП. Защитных конструкций для установки в пролетах линий электропередачи технически не существует.

Энергетики для принятия мер также всегда готовы оперативно реагировать на любые обращения либо предупреждения от природоохранных органов о возможных рисках гибели птиц при соприкосновении с ЛЭП.