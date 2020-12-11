«Россети Северный Кавказ» приступили ко второму этапу внедрения интеллектуальной системы учета в Ингушетии

Замену аварийных опор, оголенного провода и установку интеллектуальных приборов учета в рамках второго этапа энергетики проведут в части сельских поселений Плиево, Сурхахи, Экажево и Сагопши.

«Второй этап программы стартовал с сельского поселения Сурхахи — специалисты реконструируют воздушную линию электропередачи 10 кВ, запитывающую более трёх тысяч жителей, водяные скважины и вышки сотовой связи. Энергообъект — 50-х годов. Возраст, плюс новые потребители, плюс растущие потребности в ресурсе — получаем перепады напряжения, короткие замыкания и постоянный перегруз нашего оборудования, — говорит главный инженер Магасских районных электрических сетей Хаваж Албагачиев. — Программа снижения потерь — самое ожидаемое событие года не только для жителей реконструируемых участков, но и для нас. Сейчас в населённом пункте работают две бригады — 10 специалистов, 3 единицы специальной техники. Рабочим группам предстоит заменить 100 аварийных и дефектных опор, 16,5 км оголённого провода на самонесущий изолированный, установить 700 интеллектуальных приборов учёта».

«Я привык интересоваться всем, что происходит в моём родном селе, в республике. Не приемлю позицию невмешательства — так поступают только недальновидные либо равнодушные люди. Поэтому в первый же день я подошел к специалистам и поинтересовался: что у них в планах, как это отразится на нас — жителях Сурхахов. Мне всё спокойно и подробно объяснили. И я продолжаю регулярно приезжать к месту работ. Не контролировать. В компетентности ребят сомнений у меня нет — сам не первый десяток в строительстве, так что, как говорится, золото от плевел отличу сразу. Просто предложить помощь, поблагодарить лишний раз. Ведь большое дело для республики делают», — рассказал Магомед Дударов, житель населенного пункта.

Всего в рамках второго этапа проекта по снижению технических потерь в сетях региональной энергокомпании и повышению надёжности электроснабжения жителей республики специалисты заменят почти 2,5 тысяч дефектных опор, 175 км оголённого провода на более надежный и безопасный — самонесущий изолированный, установят порядка 10 тысяч «умных» счётчиков. К работам в сельском поселении Плиево специалисты уже приступают, в Экажево и Сагопшах мероприятия стартуют в 2021 году.

По оценкам специалистов инициатива «Россетей» позволит стабилизировать потери в электрических сетях филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» на уровне плановых. Кроме того, её реализация сократит износ и повысит пропускную способность энергооборудования, снимет существующие ограничения по присоединению новых потребителей и обеспечит резерв мощности.

Напомним, работа в рамках первого этапа программы проведена в 2019 — 2020 году в городе Назрани — в части Центрального, Альтиевского и Гамурзиевского округов, сельских поселений Барсуки и Плиево.