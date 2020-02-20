Безопасность

Россельхознадзор запретил ввоз посылок с животноводческой продукцией из Китая

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Россельхознадзор запретил ввоз посылок с животноводческой продукцией из Китая из-за эпидемии коронавируса и африканской чумы свиней, сообщают «Известия».

Под запрет попали даже товары в заводской упаковке, поскольку известны случаи передачи заболевания через продукты питания. Любителям колбас, вяленой говядины и куриных лапок в желе из Поднебесной придётся от них отказаться.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре заявили, что риск заразиться через посылки минимален. По крайней мере, таких случаев ещё не было зафиксировано. Коронавирусы чувствительны к окружающей среде и неустойчивы, при температуре 65 градусов они полностью разрушаются.

На непродовольственные отправления запрет не распространяется, заказы по-прежнему можно делать, если только это не еда. В пресс-службе «Почты России» отметили, что контроль за безопасностью отправлений и допустимостью вложений осуществляют Федеральная таможенная служба и Роспотребнадзор.

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