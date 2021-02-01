Россельхознадзор ограничил импорт птицеводческой продукции

Как пишет «Российская газета», из Румынии запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы.

«Исключение составляют лишь товары после обработки, которая вызвала разрушение вирусов гриппа птиц. Кроме того, ограничены поставки кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением продукции растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц», — уточняет издание.

С этого же периода ограничен и экспорт птицеводческой продукции из административной территории Франции — департамента Ло и Гаронна. Запрет касается даже транзита по российской территории живой птицы происхождением из этого французского региона. В отношении других отдельных французских территорий Россельхознадзор вводил аналогичные запреты, начиная с осени прошлого года. Причины те же — вспышки птичьего гриппа.

В прошлом году Франция была среди лидеров по поставкам инкубационного яйца в Россию. Всего среди стран дальнего зарубежья в Россию завозят инкубационное яйцо около 20 поставщиков. По словам экспертов, в России импорт инкубационного яйца составляет всего лишь 20%, остальные 80% обеспечивают местные производители.

Напомним, что вводить ограничения поставок из-за вспышек птичьего гриппа Россельхознадзор начал с четвертого квартала прошлого года. Так, с ноября были введены ограничения в отношении продукции из Великобритании, Дании, Польши, Нидерландов, а также нескольких районов Хорватии, Германии и Швеции. Позже к ним добавились Бельгия и ряд регионов Германии.