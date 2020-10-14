АПК

Россельхозцентр по Ингушетии подвел итоги работы по апробации и регистрации посевов в текущем году

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На площади 4700 гектаров специалисты отдела семеноводства филиала Россельхозцентра по республике провели в текущем году апробацию и регистрацию семенных участков.

Работа эта проводилась агрономами учреждения в сельхозпредприятиях республики. Полевая апробация сортовых посевов — основной метод контроля над качеством семенного материала с целью определения его сортовой чистоты, или типичности растений, засорённости, поражённости болезнями и повреждённости вредителями.

По словам специалистов, апробация посевов проводится для того, чтобы установить, соответствуют ли посевы сорту, который обозначен в документах на высеянные семена. Также в лабораторных условиях определяют степень сортовой чистоты и пригодность посева для использования полученного урожая на семена. В результате проведенной работы посев признается сортовым и составляется акт апробации или регистрации. В случае отсутствия у сельхозпредприятия этих документов, то есть на семеноводческом посеве не была проведена апробация или регистрация посевов, полученное с поля зерно на семенные цели использоваться не может.

В общей сложности регистрацию посевов специалисты Ингушского филиала провели на площади 415 га. Апробация же проведена на 4285 га. Из них озимой пшеницы — 2576 га, озимого ячменя — 4626 га, овса — 43 га, и ярового ячменя — 40 га. По итогам этой работы Ингушским РСЦ хозяйствам региона выдано 57 актов апробации и регистрации.

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