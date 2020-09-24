Россельхозцентр по Ингушетии готовит участки к проведению опытов в следующем году

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба филиала, в настоящее время проведена вспашка земли на участках, выделенных под яровые культуры. На участках же, предусмотренных под озимые культуры, техника занята культивацией.

Как говорят специалисты филиала, на опытных участках будут проводиться испытания ЭМ-препаратов (эффективные микроорганизмы), которые улучшают структуру почвы, повышают содержание полезных микроорганизмов в почве, оздоравливают почву за счет сдерживания роста фитопатогенов и увеличения числа микробов-антагонистов. ЭМ-препараты также способствуют улучшению минерального питания растений. По словам специалистов, они выделяют биологически активные вещества и стимулируют рост растений, повышают их иммунитет и урожайность, улучшают качество урожая.

На демонстрационных участках планируется еще испытание жидких удобрений на яровых культурах. Что же касается семян для высева на опытных участках, к их выбору в филиале подходят скрупулёзно. Упор агрономами делается на семена отечественного производства.