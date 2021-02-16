Россельхозцентр готов оказать безвозмездную помощь сельхозпроизводителям

Об этом руководитель центра Керим Белхароев заявил в ходе совещания в региональном Минсельхозе под председательством и. о. руководителя Илеза Келигова.

«В сложившейся ситуации Россельхозцентр предлагает сельхозпроизводителям республики по заявкам в рамках выполнения государственного задания провести фитосанитарный мониторинг на безвозмездной основе. Обследование проводится для установления численности вредителей, болезней и сорно-полевой растительности на сельхозугодиях», — озвучил Белхароев предложение в ходе своего выступления.

Он обратил внимание сельхозпроизводителей на важность проведения обработки почвы, на недопущение нарушения севооборота. Так как несоблюдение этих важных агротехнических мероприятий может привести к повышению численности различных вредителей и патогенов.