Коронавирус

Роспотребнадзор разработал инновационный тест для экспресс-диагностики COVID-19

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Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 — возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в 5 и более раз, а общее время тестирования в 3-4 раза. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%. Общее время тестирования составит 1-1,5 часа в зависимости от образца, против 4-5 часов при обычной ПЦР.

Скорость, простота и низкая стоимость технологии LAMP позволяют использовать ее для мониторинга распространения вируса SARS-CoV-2. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны.

Диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям. С помощью нового теста можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль. Благодаря вышеупомянутым преимуществам, экспресс-анализ можно использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи (POCT), что имеет жизненно важное значение для отслеживания передачи вируса.

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