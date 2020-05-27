Роспотребнадзор призвал граждан защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака

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Роспотребнадзор призвал граждан защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19.

Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены.

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