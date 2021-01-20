Роспотребнадзор по Ингушетии проводит мероприятия по популяризации вакцинопрофилактики среди населения

В республику первые партии вакцины против COVID-19 начали поступать в середине октября 2020 г. Анализ эффективности работы медицинских организаций Минздрава РИ показал, что вакцинация проводится низкими темпами. По результатам анализа Управления Роспотребнадзора по республике, низкий охват вакцинацией связан, прежде всего, с недостаточной информированностью населения республики и, в частности, медицинского сообщества о целесообразности проведения вакцинопрофилактики, её безопасности, влиянии на изменение эпидемиологической ситуации, эффективности иммунного ответа на введение вакцины и его длительности.

По инициативе Управления Роспотребнадзора по Ингушетии было проведено межведомственное совещание, с участием специалистов надзорного ведомства, Центра гигиены и эпидемиологии в РИ и республиканского Минздрава. По результатам обсуждения проблемных вопросов было принято решение об усилении просветительской работы в этом направлении.

В этой связи руководством Управления Роспотребнадзора по РИ было принято решение о проведении цикла лекций на тему «Вакцинопрофилактика COVID-19. Правда и мифы», об увеличении количества публикаций на страничках ведомства в популярных социальных сетях, местных интернет-сайтах и др. Первая рабочая неделя 2021 года ознаменовалась проведением специалистами Роспотребнадзора семинаров-совещаний в медицинских организациях республики с целью повышения грамотности медицинских работников в вопросах вакцинопрофилактики COVID-19. Целевая аудитория — врачи и средний медицинский персонал различных специальностей.

Министерством здравоохранения Республики Ингушетия запланировано проведение круглого стола и выступления в средствах массовой информации.

Подробную информацию по вакцинации от COVID-19 можно получить на горячей линии Минздрава России — 8-800-200-0-200. Решение о расширении групп граждан, которые смогут пройти вакцинацию в первую очередь, каждый регион принимает самостоятельно.