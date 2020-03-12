Роспотребнадзор по Ингушетии проводит «Дни открытых дверей для предпринимателей»

0

19 марта текущего года с 12.00 до 16.00 Управление Роспотребнадзора по Ингушетии проведёт Единый день «открытых дверей» для предпринимателей.

Акция организована в целях повышения открытости и доступности сведений о своей деятельности, отметили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

В рамках Единых дней «открытых дверей» будет оказана бесплатная консультационная помощь предпринимателям в пределах компетенции Управления.

Предварительная запись для консультации в Управлении (г. Магас, ул. Назарбаева, д.3) проводится по номеру телефона: 8(8734) 55-03-21, при этом необходимо указать интересующий вопрос.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии ликвидирован пал сухой травы возле земель лесного фонда
Депутаты парламента Ингушетии одобрили поправку к Конституции России
Водитель-пенсионер в Ингушетии совершил наезд на пешехода
Больные с официально зарегистрированной короновирусной инфекцией в Ингушетии отсутствуют
В некоторых государственных хозяйствах Ингушетии уже приступили к посевной кампании
Итоговое собеседование в школах Ингушетии прошло в штатном режиме
Мэр Назрани обратился к жителям города в связи с непростой ситуацией, связанной с вывозом мусора
В Карабулаке чествовали тружеников тыла
Школьников Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Спасибо маленькому герою»
В Ингушетии пройдет всероссийский героико-патриотический фестиваль творчества «Звезда спасения»
Ахмед и Мухаммед Тутаевы выступят на международном турнире по вольной борьбе в Латвии

Главное

Яндекс.Метрика

 