Роспотребнадзор по Ингушетии проводит «Дни открытых дверей для предпринимателей»

Акция организована в целях повышения открытости и доступности сведений о своей деятельности, отметили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

В рамках Единых дней «открытых дверей» будет оказана бесплатная консультационная помощь предпринимателям в пределах компетенции Управления.

Предварительная запись для консультации в Управлении (г. Магас, ул. Назарбаева, д.3) проводится по номеру телефона: 8(8734) 55-03-21, при этом необходимо указать интересующий вопрос.