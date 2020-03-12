Роспотребнадзор по Ингушетии проводит «Дни открытых дверей для предпринимателей»
19 марта текущего года с 12.00 до 16.00 Управление Роспотребнадзора по Ингушетии проведёт Единый день «открытых дверей» для предпринимателей.
Акция организована в целях повышения открытости и доступности сведений о своей деятельности, отметили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
В рамках Единых дней «открытых дверей» будет оказана бесплатная консультационная помощь предпринимателям в пределах компетенции Управления.
Предварительная запись для консультации в Управлении (г. Магас, ул. Назарбаева, д.3) проводится по номеру телефона: 8(8734) 55-03-21, при этом необходимо указать интересующий вопрос.