Роспотребнадзор напомнил покупателям, как действовать, если цена на ценнике товара не соответствует цене на кассе
Роспотребнадзор напомнил покупателям, как действовать, если цена, указанная на ценнике товара, не соответствует цене на кассе, сообщает портал гарант.ру
На практике часто встречаются ситуации, когда на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой цене, которая чаще всего выше указанной на ценнике. Обычно продавцы объясняют это тем, что не успели поменять ценник. Роспотребнадзор напоминает, что в такой ситуации потребитель имеет право требовать продать товар по той цене, которая указана на ценнике.
Законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность его правильного выбора. При этом цена за вес или единицу реализуемого товара должна быть указана на ценнике.
Кроме того, в Гражданском кодексе РФ есть понятие «оферта», то есть задокументированное предложение. В магазинах ценник вместе с товаром является публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.
Поэтому покупателям, попавшим в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина и попросить продать товар по цене, указанной на ценнике. Если покупатель уже расплатился за товар и только потом заметил ошибку, магазин все равно обязан вернуть разницу в цене между чеком и ценником.
Если же ценники перепутаны (например, под сливочным маслом расположен ценник от йогурта), персонал магазина должен исправить явную ошибку. Тем более, что в соответствии с Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи любой потребитель имеет право сфотографировать выкладку товаров и при отсутствии реакции администрации магазина обратиться с соответствующей жалобой в Роспотребнадзор.