Роспотребнадзор напомнил покупателям, как действовать, если цена на ценнике товара не соответствует цене на кассе

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Роспотребнадзор напомнил покупателям, как действовать, если цена, указанная на ценнике товара, не соответствует цене на кассе, сообщает портал гарант.ру

На практике часто встречаются ситуации, когда на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой цене, которая чаще всего выше указанной на ценнике. Обычно продавцы объясняют это тем, что не успели поменять ценник. Роспотребнадзор напоминает, что в такой ситуации потребитель имеет право требовать продать товар по той цене, которая указана на ценнике.

Законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность его правильного выбора. При этом цена за вес или единицу реализуемого товара должна быть указана на ценнике.

Кроме того, в Гражданском кодексе РФ есть понятие «оферта», то есть задокументированное предложение. В магазинах ценник вместе с товаром является публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.

Поэтому покупателям, попавшим в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина и попросить продать товар по цене, указанной на ценнике. Если покупатель уже расплатился за товар и только потом заметил ошибку, магазин все равно обязан вернуть разницу в цене между чеком и ценником.

Если же ценники перепутаны (например, под сливочным маслом расположен ценник от йогурта), персонал магазина должен исправить явную ошибку. Тем более, что в соответствии с Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи любой потребитель имеет право сфотографировать выкладку товаров и при отсутствии реакции администрации магазина обратиться с соответствующей жалобой в Роспотребнадзор.

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