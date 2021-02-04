ЕГЭ

Рособрнадзор разъясняет особенности проведения ГВЭ для выпускников 11 классов в 2021 году

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Выпускники 11 классов, не планирующие поступать в вузы, для получения аттестата в 2021 году должны будут сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): русский язык и математику.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам и инвалидам для получения аттестата достаточно будет сдать по их выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

Государственная итоговая аттестация в 11 классах (ГИА-11) в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет.

Экзаменационная работа ГВЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, по русскому языку будет состоять из отдельных заданий с кратким ответом (задания 1-24) по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2021 года по русскому языку. Экзаменационная работа ГВЭ по математике будет состоять из отдельных заданий по спецификации КИМ ЕГЭ 2021 года по математике базового уровня.

До 10 февраля 2021 года демонстрационные варианты ГВЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, будут опубликованы на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Экзамены по русскому языку и математике для категорий участников, которые традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, будут проводиться по соответствующим демонстрационным материалам для указанной категории участников экзамена, размещенным на сайте ФИПИ осенью 2020 года.

Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике (с 3 по 17 сентября 2021 года), который предусмотрен для того, чтобы предоставить возможность получить аттестат тем, кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки.

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