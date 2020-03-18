Мошенничество

Роскомнадзор предупреждает о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе

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На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, целью которых является сбор персональных данных. Злоумышленники рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации», — говорится в сообщении.

В связи с этим Роскомнадзор рекомендует не верить слухам, которые поступили из недостоверных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения в письмах, которые пришли от неизвестных организаций или людей.

«Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников», — добавили в пресс-службе.

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