Роскомнадзор предупреждает о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе

«Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации», — говорится в сообщении.

В связи с этим Роскомнадзор рекомендует не верить слухам, которые поступили из недостоверных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения в письмах, которые пришли от неизвестных организаций или людей.

«Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников», — добавили в пресс-службе.