Росгвардейцы Ингушетии призвали студентов игнорировать призывы глашатаев экстремизма и терроризма

Росгвардейцы рассказали молодым людям об идеологии экстремизма, которая является мощным катализатором конфликтов на религиозной и этнической почве, методах вербовки в экстремистские структуры. Не обошли сотрудники и тему трагедий, которые сотрясали республику на протяжении последних лет.

Начальник штаба территориального управления Росгвардии полковник Антон Зуев довел до участников встречи информацию о том, в каких случаях и с какого возраста наступает административная ответственность за правонарушения, какие предусмотрены штрафы и меры реагирования.

«Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой работы в среде молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп», — отметил Зуев.

На мероприятии также выступил представитель духовенства. Он призвал студентов совершенствовать свои знания в религии, не искать ответы на волнующие их вопросы в социальных сетях, а обращаться за советом к известным богословам республики.

Во время беседы удалось рассмотреть довольно широкий круг проблем. Гости ответили на различные вопросы, интересующие студентов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления национальной гвардии по региону.