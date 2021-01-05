Профилактика

Росгвардейцы Ингушетии присоединились к ведомственной акции «Безопасный Новый год»

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Сотрудники вневедомственной охраны управления национальной гвардии по Ингушетии в рамках ведомственной акции «Безопасный Новый год» рассказали жителям и гостям республики о мерах безопасности в период новогодних праздников, а также обратили внимание владельцев огнестрельного оружия на ответственное отношение к его сохранности и использованию.

Как сообщает rosguard. gov. ru, росгвардейцы подробно разъяснили гражданам, что нужно предпринять, чтобы не стать жертвой имущественных преступлений, подготовили и раздали тематические буклеты с актуальной информацией о ведомственных охранных услугах, о правилах безопасного поведения на улице и дома, а также с номерами «горячих» телефонов подразделений, где всегда придут на помощь.

«В праздничные дни увеличивается количество краж из домовладений. Значительная часть этих преступлений происходит из-за пренебрежения владельцев жилья элементарными мерами безопасности. Наше подразделение делает все для того, чтобы жители республики спокойно смогли провести новогодние выходные в кругу семьи и не стали жертвами преступных посягательств», — отметил начальник отдела вневедомственной охраны по городу Назрань подполковник полиции Ахмет-Хан Цолоев.

 

 

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