Росгвардейцев Ингушетии призвали соблюдать ПДД

Представитель УГИБДД МВД по региону капитан полиции Зара Ужахова довела до участников мероприятия изменения в ПДД, вступившие в силу в 2021 году. Рассказал о состоянии аварийности в Ингушетии и принимаемых мерах по ее снижению.

Инспектор ВАИ территориального управления Росгвардии лейтенант Ислам Котиев отметил необходимость неукоснительного соблюдения правил при движении в населенных пунктах, в составе колонн и одиночных машин, а также при совершении обгона, опережения и встречного разъезда.

В завершение присутствующим продемонстрировали фильм об управлении транспортным средством в сложных дорожных условиях.

«Соблюдение правил дорожного движения — это вопрос не только дисциплины, но и личной безопасности, а также безопасности пассажиров, которые зачастую передвигаются с нами. В связи с этим убедительно прошу принять к сведению рассмотренную сегодня информацию, и провести соответствующую работу с вверенным личным составом», — подвел итог конференции начальник штаба территориального управления полковник Антон Зуев.