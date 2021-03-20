Профилактика

Росгвардейцев Ингушетии призвали соблюдать ПДД

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Сотрудников управления Росгвардии по Ингушетии и военнослужащих на конференции призвали соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

Представитель УГИБДД МВД по региону капитан полиции Зара Ужахова довела до участников мероприятия изменения в ПДД, вступившие в силу в 2021 году. Рассказал о состоянии аварийности в Ингушетии и принимаемых мерах по ее снижению.

Инспектор ВАИ территориального управления Росгвардии лейтенант Ислам Котиев отметил необходимость неукоснительного соблюдения правил при движении в населенных пунктах, в составе колонн и одиночных машин, а также при совершении обгона, опережения и встречного разъезда.

В завершение присутствующим продемонстрировали фильм об управлении транспортным средством в сложных дорожных условиях.

«Соблюдение правил дорожного движения — это вопрос не только дисциплины, но и личной безопасности, а также безопасности пассажиров, которые зачастую передвигаются с нами. В связи с этим убедительно прошу принять к сведению рассмотренную сегодня информацию, и провести соответствующую работу с вверенным личным составом», — подвел итог конференции начальник штаба территориального управления полковник Антон Зуев.

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