Росгвардеец из Ингушетии завоевал «золото» на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Наш земляк в составе сборной команды России стал чемпионом мира в весовой категории до 90 кг в двух дисциплинах — «военный жим» и «жим стоя». Ранее в рамках первого этапа чемпионата, проходившего в Сочи, Кукурхоев трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала.

«Сегодня у меня получилось вырвать победу у других претендентов и стать чемпионом мира. Хочу поблагодарить всех, кто в меня верил: родных, друзей и сослуживцев. Ваша поддержка была неотъемлемой частью моей победы», — отметил чемпион.