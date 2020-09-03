Родственникам умершего от пыток в Ингушетии присудили 2,5 млн руб. компенсации от МВД

«Отцу погибшего присудили 1 млн рублей, брату, двум сестрам по 500 тысяч руб.», — написал Сабинин на своей странице в соцсетях.

Напомним, в июле 2016 года полицейские до смерти избили 50-летнего Магомеда Долиева в помещении Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии.

В ходе следствия были выявлены и другие эпизоды пыток. На скамье подсудимых оказались начальник регионального ЦПЭ Тимур Хамхоев и еще шесть правоохранителей.

В конце июля 2018 года гарнизонный военный суд Нальчика вынес приговор семерым сотрудникам правоохранительных органов Ингушетии по делу о пытках и убийстве задержанного.

Майор полиции Хамхоев был приговорен к семи годам колонии общего режима, подполковник полиции Андрей Безносюк — к трем годам колонии общего режима, старший лейтенант полиции Алихан Беков — к десяти годам колонии строгого режима.

Капитану полиции Исе Аспиеву назначено 5,5 лет заключения в колонии общего режима. Начальник отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии подполковник полиции Магомед Беков был приговорен к трем годам колонии общего режима, бывший оперативный уполномоченный отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом управления ФСБ России по Ингушетии старший лейтенант запаса Мустафа Цороев — к пяти годам колонии общего режима.

Полковник полиции Сергей Хандогин получил три года лишения свободы условно.

Все осужденные, кроме Хандогина, лишены званий.

Ранее матери погибшего Лемке Долиевой присудили компенсацию в размере полутора миллиона рублей, а сестре Пятимат Долиевой — 750 тысяч рублей.