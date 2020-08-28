Родителям первоклассников предлагается предоставлять 1 сентября гарантированный выходной

Дополнение предполагает обязанность работодателя предоставить отпуск без сохранения зарплаты 1 сентября работнику — родителю (опекуну, приемному родителю) ребенка, идущего в первый класс, по письменному заявлению.

Одновременно предлагается дополнить ТК РФ новой статьей 262.3, в которой закрепить гарантию предоставления отпуска в этот день указанным лицам по их письменному заявлению в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на некоторых предприятиях существует практика предоставления дополнительного выходного 1 сентября родителям школьников. Однако решение работодателя зависит от ряда факторов: производственных возможностей, серьезности ситуации у заявителя, личного отношения к работнику, наличии замещающего лица, то есть такие отпуска даются по усмотрению работодателя. При этом авторы законопроекта считают крайне важной психологической поддержкой для первоклассника присутствие хотя бы одного из родителей на первой школьной линейке.