Рисунки курсантов ГКК Ингушетии пополнили коллекцию международной детской художественной галереи
В канун 23 февраля работы курсантов Горского кадетского корпуса пополнили коллекцию международной детской художественной галереи, отделение которой функционирует в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова.
Как сообщила пресс-служба учреждения, учащиеся ГКК отразили в рисунках обе стороны этой даты — гордость за мужество защитников Отечества и боль за безвинно погубленные судьбы своих предков.
Напомним, 23 февраля 1944 года стало черной датой в судьбе ингушей. Народ был депортирован в Казахстан и Киргизию и долгих 13 лет находился в изгнании.