Рисунки курсантов ГКК Ингушетии пополнили коллекцию международной детской художественной галереи

Как сообщила пресс-служба учреждения, учащиеся ГКК отразили в рисунках обе стороны этой даты — гордость за мужество защитников Отечества и боль за безвинно погубленные судьбы своих предков.

Напомним, 23 февраля 1944 года стало черной датой в судьбе ингушей. Народ был депортирован в Казахстан и Киргизию и долгих 13 лет находился в изгнании.