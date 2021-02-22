Память

Рисунки курсантов ГКК Ингушетии пополнили коллекцию международной детской художественной галереи

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В канун 23 февраля работы курсантов Горского кадетского корпуса пополнили коллекцию международной детской художественной галереи, отделение которой функционирует в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова.

Как сообщила пресс-служба учреждения, учащиеся ГКК отразили в рисунках обе стороны этой даты — гордость за мужество защитников Отечества и боль за безвинно погубленные судьбы своих предков.

Напомним, 23 февраля 1944 года стало черной датой в судьбе ингушей. Народ был депортирован в Казахстан и Киргизию и долгих 13 лет находился в изгнании.

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