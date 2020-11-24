РГО обратилось к организаторам площадок «Географического диктанта» с просьбой проводить акцию в дистанционном формате

РГО напомнило, что каждая площадка берёт на себя обязательства по организации и проведению диктанта. Ответственность за соблюдение нормативных актов органов государственной власти и управлений Роспотребнадзора соответствующих субъектов Российской Федерации, а также принципов и порядка проведения диктанта лежит на руководителе площадки.

Русское географическое общество призывает каждую площадку диктанта проводить мероприятие в строгом соответствии с рекомендациями и требованиями органов государственной власти и управлений Роспотребнадзора соответствующих субъектов Российской Федерации.

«Из соображений безопасности в сложившихся условиях РГО рекомендует открытым очным площадкам диктанта, на которых может зарегистрироваться любой участник, проводить акцию в дистанционном формате. Закрытым очным площадкам необходимо строго соблюдать контрольно-пропускной режим и не допускать присутствия на площадках посторонних лиц. Очных площадок, организованных непосредственно Русским географическим обществом, в 2020 году не будет, в том числе в МГУ имени Ломоносова», — отметил представитель пресс-службы РГО.

По его словам, Русским географическим обществом принято решение об организации Центральной площадки проведения диктанта в дистанционном формате. Любой желающий пройти диктант на этой площадке может зарегистрироваться на ней до 28 ноября включительно на сайте dictant.rgo.ru.