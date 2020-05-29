Режим самоизоляции в Ингушетии продлили до 7 июня

«Два месяца самоизоляции дали свои результаты. Благодаря вовремя принятым мерам задействованные службы сумели удержать регион от катастрофического развития событий. За всем этим стоит колоссальный труд врачей, среднего и младшего медперсонала, лаборантов и вирусологов Роспотребнадзора Ингушетии, правоохранителей, духовенства, молодёжных организаций, СМИ и коммунальных служб», — сообщил руководитель республики.

Как отметил Калиматов, несмотря на принятые комплексные меры, не достигнуты результаты поэтапного выхода из карантина. Поэтому решением Оперативного штаба республики режим самоизоляции в Ингушетии продлен до 7 июня включительно.

Причиной продления режима стала необходимость наблюдения за эпидемиологической ситуацией после прошедшего праздника Ид аль-Фитр (Мархаш). Согласно данным Роспотребнадзора по Ингушетии в течение первых двух недель месяца Рамадан фиксировалось устойчивое, плавное снижение количества первично выявляемых случаев инфицирования COVID-19: с 48,4 за 1-ю неделю показатель снизился до 40,7 на 3-й неделе месяца, что составляет 16% снижения. Активность населения по закупке продовольственных товаров в последние дни священного месяца дала негативные результаты: на последней неделе начался рост числа заболевших, который составил 8% .

Указанное обстоятельство не позволило оперштабу региона принять решение об отмене ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несмотря на снижение количества тяжелых пациентов — с 70 человек в среднем в начале мая до 30 человек на данный момент.

«Это вынужденные меры, которые принимаются ради здоровья и жизни граждан», — подчеркнул глава республики.⁣⠀

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По информации регионального оперативного штаба, по состоянию на 29 мая в республике 2 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19, умерших за сутки двое, всего от инфекции скончались 52 пациента. Выздоровевших 818.