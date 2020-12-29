Рейтинги трейдеров помогут не допустить ошибки

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Торговать на мировых биржах имеет право любой человек, достигший совершеннолетия. Для этого ему нужно совсем немного — доступ к Интернету и наличие небольшого запаса денег. Чем занимается трейдер? Он совершает куплю и продажу активов и получает прибыль от этих сделок. При этом, конечно, есть определенные риски: если он допустит ошибку, он может быстро потерять свой капитал. С другой стороны, с такой же скоростью он может его и преумножить, если сможет воспользоваться открывшейся возможностью.

Есть ли инструменты, позволяющие снизить риски? Есть, лучшим способом обезопасить свои активы станет сотрудничество с брокером. Но и тут не все так просто. Во-первых, слепо доверять брокеру неразумно, во-вторых, для контроля за движением средств все же трейдеру необходимо пройти обучение и освоить основные стратегии, тактики ведения торгов.

Если со вторым вопросом более-менее ясно — нужно учиться, причем не только на начальном этапе, а всю жизнь, совершенствуясь и достигая все больших высот. А вот с первым разобраться сложнее: все брокеры говорят о том, что они надежны и помогут быстро освоить биржу. Все они имеют подтверждающие документы, поэтому сравнить их на основании сертификатов и лицензий не удастся. Остается доверять одному проверенному способу — рейтингам, сформированным на основании результатов работы и отзывов пользователей. Лучшие трейдеры России, которые добились доверия большого количества пользователей, опубликован на сайте trader-otzyv.ru. Кстати, этот информационный ресурс может быть полезен не только в выборе брокера, но и в получении достоверной информации и новостей мира, касающихся финансов, торгов и курсов валют.

В Сети сейчас можно найти вполне доступные и информативные курсы, которые проводят коучи, блогеры и медийные трейдеры. Им также можно доверять, но отчасти, все же нужно учиться сравнивать информацию из разных источников, анализировать ее и использовать ее для получения максимальной выгоды. Кроме собственно обучения, авторы таких курсов, уроков и книг являются мощными мотиваторами, которые вдохновляют двигаться дальше и искать непокоренные вершины.

Стоит почитать отзывы как о брокерах, так и о медийных трейдерах, наверняка вы извлечете из них новые сведения для себя и сможете сориентироваться в большом потоке информации, обрушившемся на вас.

Трейдинг может дать финансовую свободу, к которой стремится человек. Нужно трезво оценивать возможности и перспективы и доверять только тем, кто может доказать на деле свой профессионализм.

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