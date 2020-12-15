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Ресурсы государства, «Единой России» и волонтеров нужно объединять рационально — Медведев

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Пандемия потребовала от государства чрезвычайных действий по поддержке граждан и экономики. Об этом заявил председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на первом социальном онлайн-форуме единороссов.

Он поблагодарил Президента России Владимира Путина за участие в мероприятии и поддержку волонтеров партии.

«Мы с коллегами вспоминали, как вообще волонтерское движение в нашей стране зарождалось. Вначале, наверное, это было нужно для того, чтобы поддержать крупные государственные мероприятия, а потом это пригодилось в очень острый для нашей страны период. Ребята на всех уровнях, во всех местах эту проверку на прочность выдерживают. Они действительно очень большие молодцы», — сказал Медведев.

Всякая работа требует и определенной коррекции. Ресурсы государства, «Единой России» и волонтеров нужно объединять рационально, считает он, пишет «РГ».

По мнению Медведева, реагировать нужно было быстро, концентрированно и эффективно.

«Единая Россия» сразу включилась в борьбу с пандемией и «использовала все свои ресурсы, развернула масштабную работу по всем направлениям». При этом партия сократила расходы и объявила о сборе средств среди членов и сторонников партии. Да и от проведения съездов отказалась. Сэкономленные деньги пошли на покупку средств защиты для граждан, отметил замглавы Совбеза, председатель партии «ЕР».

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