По его словам, закон направлен на совершенствование регулирования правоотношений в области организации комплектования, хранения, учета и использования документов архивного фонда региона, а также в сфере управления архивами в целях обеспечения их безопасности и сохранности, всестороннего использования в интересах граждан, общества и государства.

В мероприятии приняли участие вице-премьер Марьям Амриева, депутат Народного собрания Жансурат Аушева, федеральный инспектор по республике Виталий Смирнов, директор НИИ Нина Барахоева.

Картоев в своем докладе рассказал о функциях и задачах архивной службы, об объеме финансирования в 2020 году. О проведенных реорганизационных мероприятиях, разработанных нормативных правовых актах в сфере архивного дела и организационно-распорядительной документации.

Подробно было сообщено о проекте государственной программы «Развитие архивного дела» республики на 2021-2025 годы. Также были обозначены и проблемы. Это — отсутствие площадей для приема документов, так как хранилища архивной службы заполнены практически на 100%, материально-техническое обеспечение и финансирование. Кроме того, необходим капитальный ремонт в административных зданиях учреждения.

Картоев считает, что необходимо строительство нового современного здания Государственной архивной службы, с привлечением средств из федерального бюджета, и этот вопрос требует принятия определенного решения на уровне руководства республики.

В своих выступлениях приглашенные на заседании гости дали высокую оценку работе архивистов. Было отмечено, что руководство республики уделяет особое внимание архивному делу, свидетельством этому является восстановление упраздненной службы, и поддержка, оказываемая в ее становлении, в том числе в создании необходимой нормативной правовой базы. Все озвученные проблемы были услышаны, архивистам была обещана возможная поддержка в их решении, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.