Республиканский закон об архивном деле в Ингушетии — главное событие 2020 года, считает руководитель учреждения
Одним из главных итогов работы Государственной архивной службы Ингушетии за 2020 год является принятие республиканского закона об архивном деле. Об этом заявил директор учреждения Магомет Картоев на заседании коллегии, проходившем в Ингушском НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.
По его словам, закон направлен на совершенствование регулирования правоотношений в области организации комплектования, хранения, учета и использования документов архивного фонда региона, а также в сфере управления архивами в целях обеспечения их безопасности и сохранности, всестороннего использования в интересах граждан, общества и государства.
В мероприятии приняли участие вице-премьер Марьям Амриева, депутат Народного собрания Жансурат Аушева, федеральный инспектор по республике Виталий Смирнов, директор НИИ Нина Барахоева.
Картоев в своем докладе рассказал о функциях и задачах архивной службы, об объеме финансирования в 2020 году. О проведенных реорганизационных мероприятиях, разработанных нормативных правовых актах в сфере архивного дела и организационно-распорядительной документации.
Подробно было сообщено о проекте государственной программы «Развитие архивного дела» республики на 2021-2025 годы. Также были обозначены и проблемы. Это — отсутствие площадей для приема документов, так как хранилища архивной службы заполнены практически на 100%, материально-техническое обеспечение и финансирование. Кроме того, необходим капитальный ремонт в административных зданиях учреждения.
Картоев считает, что необходимо строительство нового современного здания Государственной архивной службы, с привлечением средств из федерального бюджета, и этот вопрос требует принятия определенного решения на уровне руководства республики.
В своих выступлениях приглашенные на заседании гости дали высокую оценку работе архивистов. Было отмечено, что руководство республики уделяет особое внимание архивному делу, свидетельством этому является восстановление упраздненной службы, и поддержка, оказываемая в ее становлении, в том числе в создании необходимой нормативной правовой базы. Все озвученные проблемы были услышаны, архивистам была обещана возможная поддержка в их решении, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.