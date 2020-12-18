Республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи» откроется в конце предстоящей недели

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В конце предстоящей недели свои двери откроет Республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта региона.

Объект создается в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На сегодняшний день завершены все внутренние работы и благоустройство прилегающей территории, проходит уборка после строительства и ремонта, а также вывоз строительного мусора. Специалисты проводят пусконаладочные работы на лифтах для инвалидов, необходимые перед началом эксплуатации.

Напомним, что на территории спортивно-тренировочной базы размещены футбольное поле, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки.

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