Республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи» откроется в конце предстоящей недели

Объект создается в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На сегодняшний день завершены все внутренние работы и благоустройство прилегающей территории, проходит уборка после строительства и ремонта, а также вывоз строительного мусора. Специалисты проводят пусконаладочные работы на лифтах для инвалидов, необходимые перед началом эксплуатации.

Напомним, что на территории спортивно-тренировочной базы размещены футбольное поле, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки.