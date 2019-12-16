Республиканский концерт «С Новым годом, Ингушетия» состоится во Дворце спорта «Магас»

В этот вечер выступят Ринат Каримов, Элина Дагаева, Алиса Супронова, Лиза Ахматова, Азнаур, Любовь Барахоева, Артур Хулагов, Зелимхан Барханоев, Индира Хачубарова, Русанна, Осман Имагожев, женская вокальная группа, казачий хор, Хава Евлоева, Хава Ахмадова, Рахман Беков, Роза Ахциева, Лема Нальгиева, Роза Мальсагова, Суммая, Микаил Мамилов и многие другие.

А самых маленьких зрителей ждёт сюрприз – мюзикл «Новогоднее волшебство» и поздравление Деда Мороза и Снегурочки. «Уважаемые жители и гости республики! Не пропустите главное музыкальное событие уходящего года. 30 декабря 2019 года, в 18:00, приглашаем вас посетить концерт «С Новым годом, Ингушетия». Приходите, вход свободный», - сказано в релизе.