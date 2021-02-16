Республиканский дом народного творчества Ингушетии подготовил к публикации новый проект «Ингушский календарь»

«Календарь с древнейших времен для человека служил ориентиром для ведения хозяйства. Современный календарь сформирован на основе наблюдений и опыта наших далеких предков, которые из года в год, из века в век планировали свои посевы, перегоны скота, сенокос, сборы урожая, исходя из погодных условий», — рассказал газете «Ингушетия» директор РДНТ Ильяс Евлоев.

По его словам, наиболее полные сведения об ингушском календаре оставили известные этнографы А. Тутаев и Б. Далгат, отрывочные данные о нем приводят в своих работах А. Д. Хаматханова-Цицкиева и К. З. Чокаев. Сотрудники Республиканского дома народного творчества собрали информацию из всех доступных источников, систематизировали и обработали полученные данные.

«Как и во многих календарях народов мира, в ингушском календаре тоже 12 месяцев, но разница в том, что у наших предков Новый год начинался после дня зимнего солнцестояния, в соответствии с современным григорианским календарем — 22 декабря, и заканчивался 21 февраля. Подготавливая настоящий календарь, мы на 10 дней сместили месяцы, чтобы совместить ингушский и современный григорианский календари и избежать путаницы. Нужно отметить, что ингушский календарь тесно связан с хозяйственной деятельностью и, безусловно, это нашло отражение в наименованиях месяцев и праздников», — отметил Ильяс Евлоев.

Директор РДНТ выразил надежду, что данный календарь внесет определенную лепту в дело сохранения ингушского языка и станет источником полезной и интересной информации. Любые конструктивные предложения и замечания в Республиканском доме народного творчества готовы рассмотреть и просят присылать их на адрес электронной почты: rdntmkri@mail. ru.