Республиканская больница в Ингушетии прекращает прием ковид-пациентов из-за снижения числа поступающих

«Прием пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в Ингушской республиканской клинической больнице решено прекратить из-за уменьшения количества поступающих больных», — сказал собеседник издания.

По его данным, в ковид-корпусе продолжится выписка пациентов по мере выздоровления с сохранением 10 провизорных коек.

Напомним, в регионе на базе ключевых реорганизаций функционируют несколько обсерваторов. По состоянию на 2 февраля от вируса за сутки в регионе скончался один пациент, всего в республике умер 161 инфицированный, выздоровели 12 тыс. 214 человек.

На текущий момент в регионе привито 1 тыс. 245 человек, что составляет 80,7% от количества поступившей вакцины, 238 привиты дважды. После проведения вакцинации жалоб и поствакцинальных осложнений не зарегистрировано. Все пациенты чувствуют себя хорошо.

Указом Главы региона ограничительные меры из-за COVID-19 в Ингушетии продлены до середины февраля.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в конце мая минувшего года пациентов с коронавирусом нового типа из инфекционного отделения перевели в главный корпус республиканской клинической больницы из-за улучшения эпидобстановки.