Решение о выплате жительнице Ингушетии 1,5 млн руб. за смерть сына от пыток оставлено в силе

По его словам, ВС обязал МВД России выплатить компенсацию в 1,5 млн руб. Долиевой за счет российской казны.

При этом он добавил, что апелляционная жалоба удовлетворена лишь частично. Суд не стал увеличивать размер компенсации матери убитого.

Наше издание сообщало, что Магасский районный суд в октябре 2019 года присудил 78-летней Долиевой компенсацию от МВД в 1,5 млн руб.

Мать умершего требовала 15 млн рублей.

Ранее было установлено, что Магомеда Долиева избили вместе с женой Марем. От них требовали признаний в участии в ограблении банка в Сунже. Долиев умер от удушья.

Суд также установил, что его мать пережила психологическую травму и материальный ущерб из-за смерти сына. Он был старшим сыном и содержал пожилых родителей.

Полицейских, которые пытали Магомеда Долиева, судили. В деле было семь обвиняемых, в том числе начальник регионального центра «Э» Тимур Хамхоев. Им вменили несколько эпизодов применения силы к подозреваемым. В 2018 году суд приговорил их к реальным срокам от трех до десяти лет. Хамхоев получил семь лет колонии общего режима.

В октябре 2019 года суд отказался освободить Хамхоева условно-досрочно.

В начале февраля этого года в Нижнем Тагиле Тагилстроевский районный суд смягчил ему наказание. Оставшиеся два года десять месяцев в колонии экс-начальнику центра «Э» заменили на такой же срок принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.