Газоснабжение

Ремонтная бригада устраняет аварию на подземном газопроводе в ингушском Малгобеке

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В Малгобеке с 10 часов прекращена подача голубого топлива в связи с устранением аварии на подземном газопроводе, сообщает мэрия города.

Отмечается, что подача газа прекращена на участках от улицы Восточной до улицы Красноармейской. Решение принято руководством районного ремонтно-эксплуатационного участка из-за необходимости провести аварийные работы на поврежденной линии.

Аварию планируется ликвидировать до 16 часов.

Абонентам нужно проявлять бдительность и следить за газовыми приборами, соблюдать меры безопасности для предотвращения ЧП.

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