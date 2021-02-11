Ремонтная бригада устраняет аварию на подземном газопроводе в ингушском Малгобеке

Отмечается, что подача газа прекращена на участках от улицы Восточной до улицы Красноармейской. Решение принято руководством районного ремонтно-эксплуатационного участка из-за необходимости провести аварийные работы на поврежденной линии.

Аварию планируется ликвидировать до 16 часов.

Абонентам нужно проявлять бдительность и следить за газовыми приборами, соблюдать меры безопасности для предотвращения ЧП.