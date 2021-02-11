Ремонтная бригада устраняет аварию на подземном газопроводе в ингушском Малгобеке
В Малгобеке с 10 часов прекращена подача голубого топлива в связи с устранением аварии на подземном газопроводе, сообщает мэрия города.
Отмечается, что подача газа прекращена на участках от улицы Восточной до улицы Красноармейской. Решение принято руководством районного ремонтно-эксплуатационного участка из-за необходимости провести аварийные работы на поврежденной линии.
Аварию планируется ликвидировать до 16 часов.
Абонентам нужно проявлять бдительность и следить за газовыми приборами, соблюдать меры безопасности для предотвращения ЧП.