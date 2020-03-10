Ректор исламского института в Ингушетии выступил за внесение в преамбулу Конституции России слова «Бог»

Махлоев высказался в защиту тех социально-культурных принципов, которые в ближайшее время возможно будут закреплены в Основном законе страны в виде поправок.

Касательно инициативы Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла о включении в текст слова «Бог», ректор отметил, что как верующий человек и как преподаватель исламского вуза он не видит «греха» в том, как мы называем своего Творца.

По исламской традиции, у Аллаха 99 имен, которыми он выражает свое присутствие в сотворенном мире. То есть, несмотря на множественность имен Аллаха, все они принадлежат единому Богу. Это, по мнению духовного наставника, не противоречит нормам Ислама.

Махлоев напомнил об общем историческом прошлом народов Кавказа, о строительстве школ, мечетей, медресе, религиозных центров. Это стало возможным только в составе единой России, объединившей многонациональный мусульманский мир.

Каждому мусульманину дана возможность совершать намаз, хадж, посещать святые места, получать образование в мусульманских школах и университетах. Безусловно, в этих условиях, сложно не поддержать инициативу Президента Путина, стремящегося закрепить в Конституции страны такие базовые принципы как суверенитет и неприкосновенность территориальной целостности России, статус русского языка и традиционные ценности семьи, отметили в Общественной палате Ингушетии.