Ректор главного вуза Ингушетии покинул занимаемую должность по собственному желанию

«Доктор филологических наук, профессор, автор более 60 научных работ Мартазанов ушел с поста ректора по собственному желанию. На прошедшем ученом совете вуза он поблагодарил коллег за совместную плодотворную деятельность и попрощался с ними», — отметил источник.

По его данным, вуз в качестве исполняющей обязанности ректора возглавила профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Фатима Албакова.

Уроженка Ингушетии Албакова является доктором философских наук, членом Высшего совета Российского конгресса народов Кавказа. Она входит в комиссию по межнациональным отношениям и свободе совести, Межкомиссионную рабочую группу по международному сотрудничеству и общественной дипломатии. Кроме того, Албакова — член комиссии по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов.

Ингушский государственный университет — один из самых молодых вузов в России. Первоначально ИнгГУ размещался в непредназначенных для учебного процесса казармах, оставшихся от военного аэродрома в станице Орджоникидзевская, площадью всего в 1,8 тыс. кв. м., в которых размещались 250 студентов первого набора.

Университет стал научно-образовательным центром региона с развитой и высокотехнологичной инфраструктурой, соответствующей всем требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям России. С 2001 года, практический каждый год вуз вводил в строй новые корпуса, активно расширял своё участие в образовательной и научной жизни не только России, но и зарубежья. Учёные ИнгГУ получили в своё распоряжение современные лабораторные комплексы, многократно возросла издательская деятельность.

Состав университета увеличился до 11 факультетов, 43 кафедр, создан инжиниринговый центр, институт социальных исследований, научная библиотека, центр повышения квалификации и переподготовки кадров, региональный центр содействия трудоустройству выпускников, ингушское отделение Российского союза молодых учёных. Открыт диссертационный совет по филологическим наукам.