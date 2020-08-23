Благоустройство

Реконструкция парка культуры и отдыха в Малгобеке близится к завершению

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В Малгобеке на 60% выполнены работы по благоустройству территории парка культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году, сообщили газете «Ингушетия» в Минстрое региона.

«До конца сентября вся территория будет благоустроена, установлены новые аттракционы и отреставрированы малые архитектурные формы. Всего конкурсной заявкой предусмотрено выполнение работ на сумму 123 млн рублей, из них сумма гранта 75 млн руб. График выполнения всех мероприятий утвержден еще в мае 2019 года, тогда же разработано и утверждено техническое задание на подготовку проектной документации», — сказал собеседник.

По его словам, также будут созданы зоны и объекты на неиспользуемых на данный момент площадях.

«В проекте новые детские площадки, веревочный парк, летний кинотеатр, зона барбекю и другие. Все зоны должны быть едиными с природой. Жители будут окружены современными и комфортными урбанистическими объектами и при этом будут чувствовать себя на природе», — добавили в Минстрое.

Напомним, что Малгобек вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения.

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