Рекомендованные в Госдуму поправки расстроят мошеннические планы заключенных

0

Заключенные в тюрьмах могут лишиться возможности совершать запрещенные действия с помощью мобильных телефонов. Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме к принятию во втором чтении поправки о блокировке средств связи в тюрьмах.

Документ направлен на пресечение скоординированных действий преступных групп и совершения преступлений мошеннического характера, осуществляемых с помощью мобильной связи, лицами, находящимися в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

В комментарии интернет-изданию «Лайф» специалисты по информационной безопасности из Group-IB рассказали, что из тюрем совершается большая часть мошеннических звонков.

«Предложенные поправки помогут пресечь не только совершение мошеннических действий с помощью мобильной связи, но и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов», — сказано в информации на сайте нижней палаты парламента.

Как пояснил один из авторов законопроекта председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, операторы мобильной связи будут обязаны прекращать оказание услуг по тем абонентским номерам, с которых осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях, или лица, содержащиеся в следственных изоляторах, осуществляют противоправную деятельность.

Парламентарий сообщил, что предложенные поправки помогут пресечь «не только совершение мошеннических действий с помощью мобильной связи, но и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов, организацию давления на свидетелей, координирование действий оставшихся на свободе преступников».

«Кроме того, — рассказал Василий Пискарев, — оперативная блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды, которая сегодня также осуществляется с использованием услуг мобильной связи».

Законопроектом предлагается наделить руководителей территориальных органов уголовно-исполнительной системы полномочиями обращаться к операторам связи с запросом о прекращении обслуживания абонентских номеров, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.

Законопроект внесен в Государственную Думу Василием Пискаревым, Александром Хинштейном и Павлом Крашенинниковым.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В должности руководителя администрации Главы и правительства Ингушетии утвержден Джамбулат Оздоев
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходят экскурсии, посвященные депортации 1944 года
Представители Ингушского регионального отделения «Деловой России» встретились с нестеровскими предпринимателями
В Ингушетии на 36 семей приходится один ипотечный кредит
В Ингушетии ограничения из-за коронавируса продлили до 15 марта
Для признания семьи малоимущей предлагается учитывать ее расходы на оплату жилищного кредита
При полпреде в СКФО будет создана спецгруппа по вопросам развития промышленности
Минкультуры Ингушетии опубликовало в «Инстаграм» план мероприятий, посвящённых депортации ингушского народа
Ночные рейды столичных властей выявляют нарушителей коронавирусного режима
Проект ингушской девушки объединил сотню женщин из России и других стран
В Магасе демонтируют рекламные щиты, не соответствующие нормам

Главное

Яндекс.Метрика

 