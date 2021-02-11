Рекомендованные в Госдуму поправки расстроят мошеннические планы заключенных

Документ направлен на пресечение скоординированных действий преступных групп и совершения преступлений мошеннического характера, осуществляемых с помощью мобильной связи, лицами, находящимися в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

В комментарии интернет-изданию «Лайф» специалисты по информационной безопасности из Group-IB рассказали, что из тюрем совершается большая часть мошеннических звонков.

«Предложенные поправки помогут пресечь не только совершение мошеннических действий с помощью мобильной связи, но и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов», — сказано в информации на сайте нижней палаты парламента.

Как пояснил один из авторов законопроекта председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, операторы мобильной связи будут обязаны прекращать оказание услуг по тем абонентским номерам, с которых осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях, или лица, содержащиеся в следственных изоляторах, осуществляют противоправную деятельность.

Парламентарий сообщил, что предложенные поправки помогут пресечь «не только совершение мошеннических действий с помощью мобильной связи, но и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов, организацию давления на свидетелей, координирование действий оставшихся на свободе преступников».

«Кроме того, — рассказал Василий Пискарев, — оперативная блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды, которая сегодня также осуществляется с использованием услуг мобильной связи».

Законопроектом предлагается наделить руководителей территориальных органов уголовно-исполнительной системы полномочиями обращаться к операторам связи с запросом о прекращении обслуживания абонентских номеров, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.

Законопроект внесен в Государственную Думу Василием Пискаревым, Александром Хинштейном и Павлом Крашенинниковым.