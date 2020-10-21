Отмечается, что деньги, выделенные в рамках реализации национального проекта «Культура», поступят в регионы уже в 2020 году. В частности, будут отремонтированы детские театры в Екатеринбурге, Воронеже, Заречном, Назрани, Ульяновске и Саратове. На эти работы правительство направит 332 миллиона рублей.

На завершение работ по реконструкции Мурманского драматического театра, приспособление здания бывшего кинотеатра «Пионер» под Новосибирский драматический театр и капитальный ремонт Центра культуры в Рузаевке (Республика Мордовия) выделят более 190 миллионов рублей.

Еще 410 миллионов рублей направят в 34 региона России на создание библиотек нового поколения.

Отметим, что в национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.