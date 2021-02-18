Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» продлится до 15 марта

Конкурс проводится Минпросвещения России совместно с руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

К участию приглашаются школьники 5-11-х классов, студенты профессиональных образовательных организаций и вузов в возрасте до 18 лет.

В конкурсных сочинениях участникам предлагается рассмотреть один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Организационный комитет конкурса возглавляет министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.