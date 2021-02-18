Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» продлится до 15 марта
До 15 марта текущего года в субъектах Российской Федерации проходит региональный этап Всероссийского конкурса сочинений среди школьников «Без срока давности».
Конкурс проводится Минпросвещения России совместно с руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
К участию приглашаются школьники 5-11-х классов, студенты профессиональных образовательных организаций и вузов в возрасте до 18 лет.
В конкурсных сочинениях участникам предлагается рассмотреть один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Организационный комитет конкурса возглавляет министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.