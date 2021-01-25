Регионального оператора по вывозу ТКО в Ингушетии оштрафовали

«Минприроды Ингушетии составлено постановление о назначении административного наказания в отношении ООО «Экосистема» за нарушение федерального закона «Об отходах производства и потребления». Ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Таким образом, «Экосистеме» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — сказал собеседник.

Ранее в Минприроды региона сообщали, что в Ингушетии намерены провести конкурсный отбор четырех новых региональных операторов по вывозу отходов, поскольку «Экосистема» не справляется в одиночку с объемом работы на территории всей республики.