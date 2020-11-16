Регбийный клуб «Магас» может стать чемпионом СКФО
21 ноября текущего года состоится второй домашний матч клуба «Магас» по регби в рамках 4-го тура Федеральной регбийной лиги 15. Ингушские мастера регби сыграют на стадионе города Карабулак со спортсменами клуба «Нальчик».
В заключительной игре сезона у ингушских спортсменов есть шанс стать чемпионами СКФО в Федеральной регбийной лиге.
Как сообщили в Федерации регби Ингушетии, начало игры в 13:00. Организаторы матча призывают болельщиков соблюдать режим ограничений, установленный в республике в связи с распространением пандемии.