Регбийный клуб «Магас» может стать чемпионом СКФО

В заключительной игре сезона у ингушских спортсменов есть шанс стать чемпионами СКФО в Федеральной регбийной лиге.

Как сообщили в Федерации регби Ингушетии, начало игры в 13:00. Организаторы матча призывают болельщиков соблюдать режим ограничений, установленный в республике в связи с распространением пандемии.