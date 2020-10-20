ОФСИН

Рецепт любимого блюда ингушского спецназа «Ангушт» войдет в российскую кулинарную книгу

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Бойцы отдела специального назначения «Ангушт» ОФСИН России по Ингушетии возле средневекового замкового комплекса «Вовнушки» в Джейрахском районе в полевых условиях приготовили свое любимое блюдо «дулх-халтам» — «мясо с галушками».

Как сообщает пресс-служба учреждения, в преддверии празднования 30-летия со дня образования отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России, они присоединились к Всероссийской акции по созданию электронной кулинарной книги к профессиональному дню — 13 ноября.

«Создание данной электронной книги позволит не только приготовить разнообразные национальные кушанья, но и делиться понравившимися рецептами со своими домочадцами, знакомить их с секретами той или иной кухни, чтобы она была по-настоящему аппетитной и полезной» — отметил один из сотрудников ОСН.

По итогам полевого выезда бойцы спецназа были довольны проведением такой акции в силу того, что само участие оказалось очень увлекательным и интересным, говорится в релизе.

«Дулх-халтам» — это одно из самых любимых блюд ингушей. Оно очень простое и сытное. Название можно перевести на русский язык как «мясо с галушками». Это блюдо подают с крепким прозрачным бульоном в отдельной чашке. Больше всего любимы ингушами галушки из кукурузной муки.

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