Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ингушетии перешла в активную фазу

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Продолжаются работы по объекту капитального ремонта автодороги «Подъезд к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ» 1,5 км (первая очередь). Об этом сообщил «Ингушавтодор».

Данный объект включён в план дорожной программы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. В настоящее время ведутся работы по устройству дорожной одежды из песчано-гравийной смеси.

Текущий этап ремонта вышеуказанной дороги входит в завершающую стадию. Напомним, 5 января 2020 года реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия перешла в активную фазу.

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