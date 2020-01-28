Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ингушетии перешла в активную фазу

Данный объект включён в план дорожной программы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. В настоящее время ведутся работы по устройству дорожной одежды из песчано-гравийной смеси.

Текущий этап ремонта вышеуказанной дороги входит в завершающую стадию. Напомним, 5 января 2020 года реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия перешла в активную фазу.