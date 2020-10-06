Здоровье

Реабилитационный центр для детей-инвалидов в Ингушетии вновь открылся

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Реабилитационный центр для детей-инвалидов в Ингушетии вновь открыл свои двери после закрытия на обсервацию на время карантина.

Учреждение располагает современным оборудованием для качественной реабилитации, есть массажный кабинет, интеграционные мастерские, гидромассажные ванны, бассейн, также в центре располагается стационар на 55 коек.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минтруда республики, в реабилитационном центре также будут функционировать пять отделений. Маленькие пациенты смогут проводить реабилитацию по четырнадцати заболеваниям, в числе которых нарушения опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы детей от года и до четырнадцати лет.

«В здании был проведен косметический ремонт, а также капитально отремонтирована котельная. Мы вложили все силы, чтобы маленькие посетители чувствовали себя комфортно, пребывая в нашем учреждении», — заявил руководитель реабилитационного центра.

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