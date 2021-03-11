Память

РДНТ Ингушетии приглашает к просмотру передачи Дугурхан Кодзоевой о заслуженной артистке России Раисе Евлоевой

0

Республиканский дом народного творчества Ингушетии предлагает жителям республики посмотреть авторскую передачу Дугурхан Кодзоевой, посвященную заслуженной артистке России, национальному достоянию ингушского народа Раисе Евлоевой, сообщила пресс-служба учреждения.

Видеоочерк «Одна из жертв, без коих, может, искусство вымерло б давно», вышедший на канале НТРК «Ингушетия», включает в себя откровения и песни в исполнении Раисы Ахметовны, воспоминания о ней, а также выступление ингушских артистов, исполняющих ее музыкальные и вокальные композиции.

Передачу о Раисе Евлоевой можно посмотреть на странице Республиканского дома народного творчества в «Ютуб».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ректор главного вуза Ингушетии покинул занимаемую должность по собственному желанию
Махмуд-Али Калиматов приобретет картины из рыбьей кожи художницы Лиды Оздоевой
В России отмечен рекордный рост выдачи банковских карт населению
Генпрокуратура просит вернуть в СИЗО участницу протестных акций в Ингушетии
Ингушские студенты, освобожденные из каирской тюрьмы, проходят санаторное лечение
Нарушителя общественного порядка в Ингушетии задержали в результате погони со стрельбой
В Ингушетии женщин на 4,4% больше, чем мужчин
Геймеров прибыло: количество пользователей тарифа «Игровой» «Ростелекома» за 2020 год на Юге выросло на 7%
Первый детсад появился в прибрежно-парковой зоне ингушской столицы
Ингушские спортсмены выступят в предолимпийском чемпионате России по вольной борьбе в Бурятии
Факультет педагогики и методики начального образования ИнгГУ отпраздновал свое 3-летие

Главное

Яндекс.Метрика

 