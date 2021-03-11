РДНТ Ингушетии приглашает к просмотру передачи Дугурхан Кодзоевой о заслуженной артистке России Раисе Евлоевой

Видеоочерк «Одна из жертв, без коих, может, искусство вымерло б давно», вышедший на канале НТРК «Ингушетия», включает в себя откровения и песни в исполнении Раисы Ахметовны, воспоминания о ней, а также выступление ингушских артистов, исполняющих ее музыкальные и вокальные композиции.

Передачу о Раисе Евлоевой можно посмотреть на странице Республиканского дома народного творчества в «Ютуб».