РДНТ Ингушетии приглашает к просмотру передачи Дугурхан Кодзоевой о заслуженной артистке России Раисе Евлоевой
Республиканский дом народного творчества Ингушетии предлагает жителям республики посмотреть авторскую передачу Дугурхан Кодзоевой, посвященную заслуженной артистке России, национальному достоянию ингушского народа Раисе Евлоевой, сообщила пресс-служба учреждения.
Видеоочерк «Одна из жертв, без коих, может, искусство вымерло б давно», вышедший на канале НТРК «Ингушетия», включает в себя откровения и песни в исполнении Раисы Ахметовны, воспоминания о ней, а также выступление ингушских артистов, исполняющих ее музыкальные и вокальные композиции.
Передачу о Раисе Евлоевой можно посмотреть на странице Республиканского дома народного творчества в «Ютуб».