И выходит, что организовывать свободное время — свое и детей — жителям республики нужно будет самим. Что правильно: риск распространения инфекции еще сохраняется, и безопаснее всего пока оставаться дома. Но это не значит, что нужно полностью отказаться от развлечений. Тем более, что теперь они максимально доступны.

Следуя пожеланиям гражданам, понимая, что у многих сейчас сложная финансовая ситуация, МТС максимально снизила стоимость оборудования и услуг Спутникового ТВ. Теперь комплект оператора вместе с установкой можно получить всего за 2990 рублей. При этом в стоимость включена и годовая подписка более чем на 200 каналов, среди которых — и фильмы, и музыка, и путешествия, передачи, посвященные хобби и увлечениям, масса спортивных, детских, познавательных и новостных каналов. Совсем недавно в сетке вещания оператора появился и любимый в республике национальный канал «Ингушетия». Так что теперь в Спутниковом ТВ можно смотреть новости региона даже в далеких селах, где другие технологии вещания просто не работают.

Чтобы подключиться, можно позвонить или оставить заявку в WhatsApp по телефону +7 (988) 820-31-20. В ближайшее время к вам приедет технический специалист, установит и настроит приемное оборудование и телевизор. Вы сможете целый год смотреть любимые каналы, не вспоминая об оплате. Пополнить счет надо будет только через год. А до этого — смотрите кино, болейте за любимых спортсменов, радуйте детей мультиками, обустраивайте дом и сад, путешествуйте по всей планете и следите за новостями в Ингушетии и во всем мире.