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Разработчиков цифровых технологий Ингушетии приглашают принять участие в форуме Kazan Digital Week — 2021

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Ученых, разработчиков цифровых технологий, сотрудников научных и научно-исследовательских организаций Ингушетии приглашают принять участие в Международном форуме Kazan Digital Week — 2021.

Мероприятие пройдет на площадке выставочного центра «Казань Экспо» с 21 по 24 сентября текущего года в смешанном (офлайн + онлайн) формате.

Программа цифровой недели включает девять тематических направлений: «Интеллектуальные транспортные системы», «Ситуационные центры», «Цифровая индустрия 4.0», «Экосистема финтех», «Кибербезопасность», «Инновации, интегрированные в бизнес», «Цифровые технологии в сфере образования», «Цифровые технологии в сфере культуры» и «Цифровые технологии в сфере здравоохранения».

До 1 мая от участников форума принимаются статьи в строгом соответствии с тематическими направлениями. Материалы необходимо направить по электронной почте org@kazandigitalweek.ru. Вся необходимая информация о событии, условиях регистрации, формате участия, а также программа мероприятий представлены на официальном сайте форума.

Напомним, Международный форум Kazan Digital Week — 2021 впервые прошел в 2020 году. В нем приняли участие более десяти тысяч человек из 64 стран мира, выступили 375 спикеров, состоялось 37 секций, четыре мастер-класса, пять круглых столов, 14 технических визитов, панельная дискуссия о цифровизации сферы культуры.

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