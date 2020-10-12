Размытые дороги помешали жителю Ингушетии вывезти камни из разрушенной средневековой башни

«По версии органа дознания, мужчина в октябре 2019 года на территории сельского поселения Бейни повредил башню «Бэрер-Гала», расположенную на южном склоне Столовой горы», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, выбив камни из стеновой кладки, он нарушил исторический облик памятника, датируемого 15-16 веками.

Камни злоумышленник намеревался использовать в качестве стройматериала для возведения стен своей хозяйственной постройки. Однако вывезти их ему не удалось, поскольку дороги в горах были размыты и он не смог подъехать к башне на автомобиле.

Вскоре ему стало известно о том, что инцидент с разрушением родовой башни вызвал большой общественный резонанс в республике и правоохранители ищут злоумышленника. После этого он не стал возвращаться на место преступления за камнями.

По заключению эксперта, для восстановления башни «Бэрер-Гала» необходимо более 120 тыс. рублей.

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 243 УК России (уничтожение или повреждение объектов, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия). Прокуратура направила дело в Джейрахский районный суд.

Кроме этого, ему предъявлен иск о взыскании в пользу государства денежных средств в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Ранее сообщалось, что в середине декабря минувшего года неизвестные разрушили древние памятники культуры в Ингушетии для вывоза камней с петроглифами. По информации музея-заповедника, фрагменты арочных камней были найдены в окрестностях комплекса.

В начале января общественники заявили о задержании двух мужчин, разрушавших уникальные жилые и полубоевые башни в селе Бейни для перевозки арочных перекрытий за пределы региона.

В конце июля этого года суд вынес обвинительный приговор местному жителю по аналогичному делу. Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ и выплаты материального ущерба на сумму более 123 тыс. рублей.