Размер пособия на погребение с 1 февраля текущего года увеличился
Пособие на погребение с 1 февраля в России увеличилось. В текущем году оно составит 6 124 рубля 86 копеек.
Как стало известно газете «Ингушетия», получателями такой суммы денег могут стать как родственники умершего лица, так и человек, взявший на себя организацию похорон. Заявление и все нужные документы надо подать в Пенсионный фонд РФ по месту прописки. При себе заявителю необходимо иметь свидетельство о смерти и личный паспорт.
Кроме пособия на погребение членам семьи также при наличии может быть выплачена и сумма пенсии, недополученная пенсионером в связи со смертью. Получить эти деньги могут родственники.