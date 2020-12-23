Размер материнского капитала в 2021 году увеличится

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В 2021 году размер материнского капитала для лиц, у которых право на него возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на маткапитал возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2021 года, составит 483 тыс. 881,83 руб., сообщает портал гарант. ру.

Размер материнского капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка с 2021 года увеличивается на 155 тыс. 550 руб.

Для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникало, размер материнского капитала составит в 2021 году 639 тыс. 431,83 руб.

Напомним, что в конце прошлого года впервые с 2015 года было принято решение об индексации размера материнского капитала (до 466 тыс. 617 руб.). А в марте 2020 года программу маткапитала расширили, в частности, был продлен срок ее действия, появилась новая категория лиц, имеющих право на маткапитал, были установлены дифференцированные размеры материнского (семейного) капитала.

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