Равное количество мальчиков и девочек родилось в Ингушетии в первую неделю 2020 года

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За период праздничных выходных в Ингушетии в Республиканском клиническом перинатальном центре появилось на свет 130 детей, — сообщила газете «Ингушетия» Мариэтта Шадыжева, врач РКПЦ, заслуженный врач РФ и РИ.

«Выходные дни у нас прошли в штатном режиме. За это время в перинатальном центре родилось 130 малышей. И мамаши, и дети чувствуют себя хорошо», — сказала Шадыжева.

По ее словам девочек и мальчиков родилось поровну — по 65 малышей мужского и женского пола. А в последний день ушедшего года — 31 декабря родилось 17 детей: 10 мальчиков и 7 девочек.

Одна из пациенток медицинского центра из-за резко подскочившего артериального давления родила ребенка раньше срока. Ее семимесячный мальчик появился на свет с весом 1кг 400 грамм. Но в палате интенсивной терапии, куда сразу же после рождения определили ребенка, есть все условия для выхаживания детей с недостаточным весом и другими паталогиями. По словам врача Мариэтты Шадыжевой состояние матери и ребенка сейчас стабильное.

Перинатального центра на 130 коек и 100 посещений в смену был построен в Ингушетии в 2017 году. В семиэтажном здании находятся все вспомогательные службы для рождения здоровых детей: стационар, женская консультация, хирургия и реанимация.

Современная техника позволяет проводить сложнейшие операции и выявлять заболевания уже на восьмой неделе беременности. Кроме того, в центре есть специальный кювез, позволяющий выхаживать младенцев, которые появились на свет раньше срока. Во время УЗИ можно сделать трехмерное фото ребенка.

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